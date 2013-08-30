Лебедев пообещал, что в 2014 году зарплаты военных вырастут вдвое

Об этом сегодня, 30 августа, во время брифинга заявил Министр обороны Украины Павел Лебедев.

Существенное повышение денежного обеспечения уже было проведено в 2012 году для военнослужащих Военно-Морских Сил, летчиков и специалистов наземных служб безопасности полетов, десантников и спецназа.

– Мы стали повышать зарплаты с 1 апреля этого года, а затем в несколько этапов опять увеличим оклад по 20% через каждых 3 месяца, – отметил Павел Лебедев. – То есть в 2014 году повышение составит 100%, следовательно, заработная плата увеличится в 2 раза.

Так, например, зарплата стрелка увеличится с 1500 грн до 3000 грн, а старшина вместо 2500 грн будет получать 5000 грн.

– Если мы посмотрим на среднестатистический уровень зарплат в стране, то оклад, который будут получать наши контрактники, можно считать достойным, – убежден Министр обороны Украины Павел Лебедев.