Мэр Луганска назвал участников Евромайдана ”экстремистами и тунеядцами”

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганского городского совета.

Согласно опубликованному обращению, мэр приглашает луганчан в субботу в 12:00 прийти на митинг и высказать свою позицию о событиях, которые происходят в Украине.

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«Луганчане! Хватит терпеть произвол экстремистов! Происходящие в стране события уже давно шагнули за рамки мирных акций! Потерявшие страх и совесть граждане возомнили, что они могут свергнуть законно избранную власть. Сборище тунеядцев, которые отказываются соблюдать законы, уверены, что они могут заставить плясать под свою дудку целую страну. В том числе, и нас с вами. Жажда власти – это все, ради чего эта оголтелая компания сталкивает лбами украинцев. Мы долго терпели, мы ждали, мы верили, что с этими людьми можно договориться. Но договариваться можно с нормальными людьми, а не с этими…», - говорится в официальном обращении мэра.

Кравченко считает, что сегодняшние события в стране несут прямую угрозу национальной безопасности Украины.