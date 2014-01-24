В Киеве застрелили сотрудника милиции

23:56, 24 января 2014
Политика
0 0

В Голосеевском районе столицы сегодня вечером нашли тело милиционера с огнестрельным ранением головы.

 Убитого милиционера обнаружили охранники, которые работают на строительстве неподалеку от места совершения преступления.

Мужчины услышали выстрелы и побежали в ту сторону, откуда они раздавались. Прибежав на место, сразу вызвали милицию. Свидетели видели, как двое неизвестных убегали с места происшествия.

Уже установлено, что потерпевший - 27 летний старший сержант отдела государственной службы охраны Голосеевского райуправления милиции. Милиционер направлялся со службы домой без оружия. Проживал правоохранитель неподалеку в общежитии «Беркута».

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter