В Киеве застрелили сотрудника милиции
23:56, 24 января 2014Политика
0 0
В Голосеевском районе столицы сегодня вечером нашли тело милиционера с огнестрельным ранением головы.
Убитого милиционера обнаружили охранники, которые работают на строительстве неподалеку от места совершения преступления.
Мужчины услышали выстрелы и побежали в ту сторону, откуда они раздавались. Прибежав на место, сразу вызвали милицию. Свидетели видели, как двое неизвестных убегали с места происшествия.
Уже установлено, что потерпевший - 27 летний старший сержант отдела государственной службы охраны Голосеевского райуправления милиции. Милиционер направлялся со службы домой без оружия. Проживал правоохранитель неподалеку в общежитии «Беркута».
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter