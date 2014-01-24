Митингующие начали строить баррикады возле выхода метро " Крещатик " на Институтской
01:37, 24 января 2014Политика
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В Киеве митингующего начали строить баррикады возле верхнего выхода метро " Крещатик " на улице Институтской.
Митингующего начали строить баррикады возле выхода метро " Крещатик " на Институтской
Как передает корреспондент УНИАН, вместе с активистами протестных акций в построении баррикад участвуют лидеры оппозиции Арсений Яценюк и Олег Тягнибок и народный депутат Андрей Парубий.
В общении с митингующими Тягнибок заверил, что "мы будем максимально стараться , чтобы не было никаких провокаций, будем стараться, чтобы акции протеста проводились в том русле, как было, чтобы никто нас потом не смог обвинить в каких-либо провокациях".
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