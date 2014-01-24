Митингующие начали строить баррикады возле выхода метро " Крещатик " на Институтской



Как передает корреспондент УНИАН, вместе с активистами протестных акций в построении баррикад участвуют лидеры оппозиции Арсений Яценюк и Олег Тягнибок и народный депутат Андрей Парубий.

В общении с митингующими Тягнибок заверил, что "мы будем максимально стараться , чтобы не было никаких провокаций, будем стараться, чтобы акции протеста проводились в том русле, как было, чтобы никто нас потом не смог обвинить в каких-либо провокациях".