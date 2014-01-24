Оппозиция выходит из переговоров с властью - решение Майдана

Как передает корреспондент УНИАН, Тягнибок, выступая на сцене Майдана, рассказал митингующим о ходе переговоров с Януковичем и обратился к ним с вопросом, согласны ли они действовать по плану, согласно которому власть пообещала отпустить арестованных активистов Майдана в обмен на разблокирование улицы Грушевского.

Однако Майдан неудовлетворенными возгласами отреагировал на такое предложение. Тогда Тягнибок предложил Майдану проголосовать, идти ли на предложении власти, или продолжать противостояние на улице Грушевского. Большинство людей проголосовали за второй вариант.

После этого Тягнибок согласился с решением Майдана, однако отметил, что противостояние должно продолжаться при условии дисциплины и одного центра принятия решений.

«От нынешнего решения зависит жизнь каждого из нас. Мы идем с вами на дальнейшую борьбу, но при условии, что есть дисциплина, выполнение приказов, единое войско. Вы соглашаетесь с этим? К борьбе?!». Майдан ответил на эти вопросы-призывы утвердительно.

В свою очередь, лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк объявил о расширении Майдана на улицу Грушевского.

При этом он призвал всех к дисциплине, порядку и ответственности. «За нами судьба людей и судьба страны», - сказал он.

«Исключительно мирный протест, и ни шагу назад», - подчеркнул он.