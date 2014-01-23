Переговоры президента и оппозиции закончились

22:22, 23 января 2014
Политика
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Переговоры лидеров оппозиции Арсения Яценюка, Виталия Кличко и Олега Тягнибока с Президентом Украины Виктором Януковичем закончились.

Об этом заявила в эфире телеканала "112 Украина" народный депутат (фракция Партии регионов) Анна Герман.

О результатах переговоров пока неизвестно.

Лидеры оппозиции в данный момент едут на Майдан Незалежности.

По словам главы ВО "Свобода" Олега Тягнибока, результаты переговоров можно будет комментировать только после того, как лидеры оппозиции поговорят с общественностью. 

"Результат наших переговоров требует определенных консультаций с общественностью. Только такие консультации будут проведены, мы проинформируем", - сказал он. 

При этом Тягнибок отметил, что от консультаций будет зависеть, каким путем будет развиваться ситуация.

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