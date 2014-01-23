Переговоры президента и оппозиции закончились
22:22, 23 января 2014Политика
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Переговоры лидеров оппозиции Арсения Яценюка, Виталия Кличко и Олега Тягнибока с Президентом Украины Виктором Януковичем закончились.
Анна Герман: Переговоры президента и оппозиции закончились / пресс-служба президента
Об этом заявила в эфире телеканала "112 Украина" народный депутат (фракция Партии регионов) Анна Герман.
О результатах переговоров пока неизвестно.
Лидеры оппозиции в данный момент едут на Майдан Незалежности.
По словам главы ВО "Свобода" Олега Тягнибока, результаты переговоров можно будет комментировать только после того, как лидеры оппозиции поговорят с общественностью.
"Результат наших переговоров требует определенных консультаций с общественностью. Только такие консультации будут проведены, мы проинформируем", - сказал он.
При этом Тягнибок отметил, что от консультаций будет зависеть, каким путем будет развиваться ситуация.
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