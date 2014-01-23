Принятие "законов 16 января" продиктовано ситуацией в Украине, Европа должна это понять - Азаров

Премьер-министр Украины Николай Азаров выразил готовность обсуждать с Советом Европы и Венецианской комиссией все возникающие вопросы относительно новых норм украинского законодательства.

Как сообщает Департамент информации и коммуникации с общественностью Секретариата Кабинета министров, об этом он заявил во время встречи с генеральным секретарем Совета Европы Торбъёрном Ягландом в Давосе.

«Мы готовы с вашими экспертами обсудить содержание законов, принятых 16 января текущего года. По нашему мнению, беспристрастное экспертное обсуждение должно убедить наших партнеров в том, что эти нормы полностью соответствуют нормам, содержащимся в законодательстве европейских стран», - отметил Азаров.

По его словам, руководство Украины хочет, чтобы европейские партнеры поняли, что принятие этих законов было продиктовано ситуацией в Украине, необходимостью остановить эскалацию насилия и противоправных действий в отношении законных государства и граждан Украины.

«Мы готовы вносить поправки там, где это необходимо. Но надо иметь в виду главную цель, которую сейчас необходимо достичь: немедленно прекратить насилие, изолировать боевиков от общества и начать политическое урегулирование проблем, включая, если потребуется, изменение избирательного законодательства и конституционных полномочий органов власти», - заявил Азаров.

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В свою очередь генеральный секретарь Совета Европы отметил: «Мы понимаем, что срочно нужно наладить конструктивный диалог, который позволит не только урегулировать кризисную ситуацию, но и разделить ответственность за то, что происходит в Киеве. Немедленно нужно прекратить насилие. Совет Европы поддерживает конструктивный диалог и готов всячески ему содействовать».

По его мнению, политика в демократической стране должна делаться не на улицах, а в правовом поле, в частности, путем принятия законов в парламенте.

Ягланд поддержал предложение провести правовую экспертизу и обсуждение с украинской стороной принятых законов.

«Совет Европы готов предоставить выводы относительно соответствия этих законов европейским нормам и конвенциям», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 16 января в Верховной Раде народные депутаты из фракций Партии регионов и КПУ поднятием рук, без обсуждения приняли 11 законов и одно постановление.

В частности, Верховная Рада приняла закон депутатов-регионалов Вадима Колесниченко и Владимира Олейника "О внесении изменений в Закон Украины" О судоустройстве и статусе судей "и процессуальные законы о дополнительных мерах защиты безопасности граждан", который устанавливает уголовную ответственность за клевету, запрещает распространение экстремистских материалов, ужесточает регулирование деятельности общественных организаций, разрешает закрывать сайты без решения суда - на основании решения Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, обязывает регистрировать Интернет-СМИ, запрещает «незаконные» сбор, хранение, использование, уничтожение, распространение конфиденциальной информации о работниках правоохранительных органов, судьях и их близких родственниках или членах семьи, разрешает Президенту и Верховной Раде досрочно прекращать полномочия членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, а также содержит ряд других норм.