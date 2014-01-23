Во Львовской ОГА утверждают, что губернатор Сало подал в отставку под давлением

Его заставили это сделать, сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА.

«Видя неуправляемых людей, отсутствие лидера и осознавая их нежелание идти на переговоры, а также заботясь о жизни и здоровье работников областной государственной администрации, я написал заявление», - отмечается в сообщении пресс-службы.

«То есть, по словам Олега Сало, заявление написано под силовым давлением. Данная ситуация по его представлению будет рассмотрена прокуратурой Львовской области», - отмечается в сообщении пресс-службы.