Представители местного самоуправления Украины призывают не поддаваться на провокации

Во время Конгресса делегаты рассмотрели текущую общественно-политическую ситуацию в Украине, а также сделали обращение «Относительно осуждения силового противостояния, развернулось между участниками акций протеста в киеве 19 января т.г.

В результате участники приняли обращение в котором подчеркнули, что органы местного самоуправления не могут оставаться в стороне, когда экстремистскими силами грубо попирается законодательство, разрушается инфраструктура нашей столицы, ставится под угрозу жизнь и безопасность граждан, целостность нашего государства.

«Мы отвечаем за обеспечение жизнедеятельности территориальных общин, за то, чтобы наши граждане жили в комфортных городах и селах, а их права были надежно защищены. Мы убеждены в том, что реального развития нашего государства можно достичь только ежедневным, упорным работой как власти, так и всех участников политического процесса в законодательном поле, определенном Конституцией Украины», - говорится в обращении.

Также делегаты осудили любые противозаконные акции и действия, которые угрожают безопасности граждан и целостности нашего государства. «Мы обращаемся к жителям всех территориальных общин: запада и востока, юга и севера Украины - не поддаваться на провокации тех, кто призывает к насилию и вражде в государстве. Мы обращаемся ко всем, кто действительно заинтересован в сохранении нашего государства, в продолжении курса на ее демократическое развитие, в политических и общественных лидеров с просьбой сесть за стол переговоров для решения жизненно важных вопросов развития государства. Все противоправные и насильственные действия должны быть немедленно прекращены», - подчеркивается в заявлении.