В центре Киева около 20 неизвестных совершили нападение на патруль ГАИ

Чтобы защитить себя, работники ГАИ вынуждены были обнажить огнестрельное оружие и предупредить нападавших о его применении.

Пострадавший милиционер Александр Ивасюк сообщил, что в 20.30 к наряду, который обеспечивал безопасность дорожного движения на перекрестке улицы Крещатик и бульвара Тараса Шевченко , неожиданно подбежали около 20 человек в масках и с дубинками в руках. Окружив наряд, граждане начали выкрикивать угрозы в сторону работников ГАИ. Один из них попытался нанести удар палкой по голове одному из правоохранителей, но работник ДПС смог от него уклониться. Другой нападавший ударил работника ГАИ по спине. Напарник милиционера был вынужден обнажить табельное огнестрельное оружие и предупредить нападавших о его применении (согласно ст. 15 и 15¹ Закона Украины «О милиции»). Только после этого толпа разбежалась . В ходе конфликта нападавшие забрали с собой радиостанцию, которая выпала из рук милиционера в момент нанесения ему телесных повреждений.

Данные о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований, начато уголовное производство по ч.2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Согласно ч.2 этой статьи - умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей - наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Госавтоинспекция в очередной раз призывает участников массовых акций к уважению и неуклонного соблюдения законов Украины, а также напоминает, что право на мирные собрания не дает основания гражданам подвергать опасности других участников дорожного движения и препятствовать правоохранителям выполнять их прямые обязанности.

В Департаменте ГАИ также отметили, что с начала года агрессивно настроенные граждане совершили 7 противоправных действий в отношении работников Госавтоинспекции.