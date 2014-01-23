Кошулинский нашел оправдание отсутствия Тягнибока на Грушевского
11:13, 23 января 2014Политика
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Олега Тягнибока не было 19-го января на Грушевского, потому что он не отвечал за этот фронт Майдана.
Кошулинский рассказал о "фронтах" Майдана / REUTERS
Об этом в эфире «5 канала» заявил заместитель председателя ВО «Свобода» Руслан Кошулинский.
«Каждый выполняет свои функции, здесь я рад за то, что между тремя лидерами всегда есть согласие и распределение обязанностей: один стоит на одной линии, другой - на другой, каждый держит оборону со своей стороны», - заявил он.
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