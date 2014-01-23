Кошулинский нашел оправдание отсутствия Тягнибока на Грушевского

11:13, 23 января 2014
Политика
0 0

Олега Тягнибока не было 19-го января на Грушевского, потому что он не отвечал за этот фронт Майдана.

Кошулинський розказав про

Об этом в эфире «5 канала» заявил заместитель председателя ВО «Свобода» Руслан Кошулинский.

«Каждый выполняет свои функции, здесь я рад за то, что между тремя лидерами всегда есть согласие и распределение обязанностей: один стоит на одной линии, другой - на другой, каждый держит оборону со своей стороны», - заявил он. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter