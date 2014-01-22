УПЦ (МП) призывает к ответственности за будущее страны каждого украинца

Как сообщает коррепосндент УНИАН, об этом сегодня сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) на молебне за Украину по случаю Дня Соборности и Свободы в Киево-Печерской лавре.

“В эти дни, к сожалению, наше общество оказалось в пропасти агрессии и вражды, а государство на грани гражданской войны. Поэтому каждый гражданин Украины, независимо от политических предпочтений должен чувствовать ответственность за будущее нашей Родины. Нужно всем одуматься, пока еще не поздно, чтобы не сделать рокового шага, который приведет к катастрофе”, - сказал митрополит Антоний.

Владыка напомнил, что сегодня исполняется 95 лет с того времени, как 22 января 1919 года был провозглашен Акт Воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики.

“В историю этот день вошел как День Соборности. Понятие «соборность» очень глубокое, оно является необходимой составляющей определения самой Церкви Христовой. Поэтому сегодня каждый украинец самим Богом призывается к проявлению именно любви и терпимости. Священное Писание прямо говорит: «Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот говорит неправду...» (1 Ин. 4:20-21)”, - напомнил митрополит Антоний.

“Украинская Православная Церковь на протяжении тысячелетней истории всегда была со своим народом, разделяя его радость и печаль. Она, ведя украинский народ к вечному спасению, всегда побуждала его любить ближнего и свою Отчизну. Усилим свои молитвы, чтобы Господь наш Иисус Христос сжалился над нами, умудрив нас, послал холодный ум и горячее сердце, всем кому не безразлична наша Соборная и свободная Украина”, - призвал управляющий делами УПЦ.