Кабмин разрешил силовикам использовать водометы в мороз и ограничивать доступ к зданиям

Кабинет министров внес соответствующие изменения в инструкции МВД об использовании водометов.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте Кабинета министров.

Теперь статья 16 "Правила применения специальных средств при охране общественного порядка" выглядит следующим образом:

"Водометы применяются работниками милиции для пресечения массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка, отражения нападения на здания, помещения, сооружения и транспортные средства независимо от их принадлежности, защиты граждан и самозащиты от нападения и других действий, создающих угрозу их жизни, здоровью, жилью или имуществу".

В старом тексте правил существовало ограничение в 0 градусов.

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Также Кабмин разрешил правоохранителям ограничивать движение транспорта и доступ людей на определенные учреждения.

Об этом говорится в Порядке проведения дополнительных мер защиты безопасности граждан, который Кабмин утвердил постановлением № 12 в среду и обнародовал на своем сайте.

"Правительство разрешило органам внутренних дел в случае наличия информации о возможных нарушениях общественного порядка временно ограничивать движение транспортных средств на улицах и территориях , а также временно ограничивать доступ граждан на отдельные участки местности и объекты", - говорится в сообщении.