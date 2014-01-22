В оппозиции возложили ответственность за убитых пикетчиков на власть

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Всеукраинского объединения «Свобода», ВО «Батькивщина» и партии «УДАР».

«Карательные органы перешли границу. Убийство мирных пикетчиков - это следствие безнаказанности исполнителей преступлений и эскалации террора», - говорится в заявлении

«Четыре огнестрельных ранения в голову и шью у одно из убитих – это не самооборона, а умышленный расстрел мирных граждан», - считают в оппозиции. Они возлагают ответственность за это на Захарченко.

“Только немедленный вывод из Киева спецподразделений МВД и внутренних войск, отставка министра Захарченко, на руках которых кровь украинских граждан, и бригад уголовников -«титушек», которые терроризируют жителей города, может остановить перерастание конфликта в смертоносную фазу”, - подчеркивает оппозиция.

“Все, что будет происходить в настоящее время в стране, жизнь и безопасность каждого гражданина, и смерть участника протеста – это личная ответственность Виктора Януковича, который в течение двух месяцев игнорировал справедливые требования мирного протеста и своими усилиями переводит его в горячую фазу. Только безусловное и немедленное выполнение всех требований народа является гарантией возвращения ситуации в стране в мирное русло», – говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, милиция проверяет информацию в СМИ о втором убитом во время столкновений с милицией в Киеве.

По данным «5 канала», в медпункте Дома профсоюзов находятся тела двух погибших. Один из них - Сергей Нигоян. Свидетели утверждают, что оба мужчины погибли от выстрелов снайперов из огнестрельного оружия. В милиции пока подтвердили смерть только одного мужчины.

В то же время, Министерство внутренних дел исключает гибель участника акций протеста на Грушевского в Киеве от пуль милиции. Об этом РБК-Украина сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Сергей Бурлаков. По его словам, у милиции на Грушевского нет огнестрельного оружия.