Азаров: У правоохранителей на Грушевского нет огнестрельного оружия
11:01, 22 января 2014Политика
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Премьер-министр Украины Николай Азаров заверяет, что у сотрудников правоохранительных органов на улице Грушевского нет огнестрельного оружия.
Управоохранителей на грушевского нет огнестрельного оружия
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание Кабинета министров.
«Обвинения в адрес правоохранительных органов вообще безосновательны, поскольку на Грушевского они вообще не имеют огнестрельного оружия», - отметил премьер.
Азаров также заверил, что «никакой анархии в стране, никакого хаоса и раскола Президент и правительство не допустят».
Премьер призвал граждан поддержать взвешенную политику власти и добавил, что оппозиция должна определиться с тем, поддерживает она агрессивные действия митингующих или нет. Если нет, то, по его мнению, оппозиция должна призвать демонстрантов прекратить противостояние, если да – взять на себя ответственность за эти действия.
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