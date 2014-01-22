Азаров: У правоохранителей на Грушевского нет огнестрельного оружия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание Кабинета министров.

«Обвинения в адрес правоохранительных органов вообще безосновательны, поскольку на Грушевского они вообще не имеют огнестрельного оружия», - отметил премьер.

Азаров также заверил, что «никакой анархии в стране, никакого хаоса и раскола Президент и правительство не допустят».

Премьер призвал граждан поддержать взвешенную политику власти и добавил, что оппозиция должна определиться с тем, поддерживает она агрессивные действия митингующих или нет. Если нет, то, по его мнению, оппозиция должна призвать демонстрантов прекратить противостояние, если да – взять на себя ответственность за эти действия.