Действия "Беркута" вызваны намерением протестующих использовать неизвестное химвещество – МВД
09:39, 22 января 2014Политика
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Активные действия спецподразделения МВД «Беркут» на улице Грушевского в центре Киева обусловлены необходимостью обеспечения безопасности правоохранителей.
Снайперы спецподразделения милиции "Беркут" стреляют резиновыми пулями в журналистов на ул. Грушевского в Киеве, в понедельник, 20 январь 2014 г
Об этом сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД.
Как говорится в сообщении, милиция изъяла канистры с неизвестным веществом, которые митингующие планировали использовать против стражей порядка на улице Грушевского.
В милиции появилась информация о том, что участники акции намерены использовать неизвестное химическое вещество, которым планируют нанести милиционерам ожоги.
Чтобы предотвратить совершение правонарушения, работники органов внутренних дел оттеснили митингующих и изъяли канистры.
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