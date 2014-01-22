Действия "Беркута" вызваны намерением протестующих использовать неизвестное химвещество – МВД

Об этом сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД.

Как говорится в сообщении, милиция изъяла канистры с неизвестным веществом, которые митингующие планировали использовать против стражей порядка на улице Грушевского.

В милиции появилась информация о том, что участники акции намерены использовать неизвестное химическое вещество, которым планируют нанести милиционерам ожоги.

Чтобы предотвратить совершение правонарушения, работники органов внутренних дел оттеснили митингующих и изъяли канистры.