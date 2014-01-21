Журналисты собирают подписи под петицией «Отменить законы «Олейника-Колесниченко»

В настоящее время петицию уже подписали более 440 человек, среди которых много известных журналистов и телеведущих.

Прочитать и подписать петицию можно по ссылке http://www.petitions247.net/stoplaw.

«Законы Олейника-Колесниченко напечатаны в официальной прессе и вступают в силу. Они лишают права на профессию всех журналистов Украины», - подчеркивают авторы Петиции.

Читайте такжеВерховный комиссар ООН по правам человека призывает приостановить законы 16 январяПри этом они подчеркивают: «Фактически, запрещены журналистские расследования, ибо даже сбор информации о правоохранителях, судьях и их состоянии назван незаконным. Представление информации о любых протестных акциях, согласно принятому 16-го января 2014 года документом, могут быть признаны экстремистскими. Согласно закону, любой интернет-ресурс могут заблокировать, если он содержит журналистские расследования или информацию о протестных акциях. Ответственность для медийщиков - штрафы, исправительные работы и лишение свободы до 3 лет. Это делает невозможным и обычную информационную журналистику».

«Мы требуем от Президента Украины Виктора Януковича и Верховной Рады Украины отмены документов авторства народных депутатов Олейника и Колесниченко (в частности, законопроекта № 3879), иначе оставляем за собой право на предупредительную забастовку», - отмечается в заявлении.