В УПЦ МП снова призвали все стороны конфликта на Грушевского сесть за стол переговоров

Об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), комментируя поступок трех монахов Десятинного монастыря, которые утром, 21 января, во время столкновений митингующих и правоохранителей в Киеве на улице Грушевского выступили с призывами к примирению и остановили силовые действия.

«Мы должны понять, что за последние дни ситуация в стране существенно радикализовалась, мы почти оказались на грани гражданской войны. Сегодня на всех нас лежит ответственность за будущее нашей Родины», - сказал митрополит Антоний.

Он напомнил, что Украинская православная церковь еще и еще раз призывает все стороны прекратить насилие и сесть за стол переговоров.

Отец Антоний горд поступком монахов Десятинного монастыря. Он напомнил, что утром 21 января, несколько монахов вышли с крестом и иконой на улицу Грушевского, стали между отрядами милиции и протестующими, и обратились ко всем с призывом о примирении.

«С Божьей помощью им удалось прекратить вражду. Мы одобряем этот поступок простых монахов, которые по призыву собственной христианской совести вышли в эпицентр противостояния и обратились к людям со словом Евангелия. Господь призывает нас к миру и согласию. «Блаженные миротворцы, потому что они будут названы сыновьями Божьими» (Мф. 5, 9), - говорит Христос”, - сказал митрополит.

«Сейчас уже не время для политических амбиций. Мы должны приложить максимум усилий для сохранения мира в стране, для сохранения нашей родной Украины. Мы возносим молитвы за Украину и за ее народ. Пусть Господь поможет нам найти выход из этой сложной ситуации», - пожелал священник.