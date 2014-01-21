Клюев заявил, что Кличко выходит из переговоров

Об этом заявил председатель группы, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев.

В частности, как сообщает сайт Президента Украины, комментируя намерения лидера партии УДАР Виталия Кличко выйти из переговорного процесса, Клюев отметил, что считает такой шаг «неразумным».

Читайте такжеКличко снова пошел на встречу к Януковичу«Я считаю, что те политики, которые думают о будущем Украины, не должны так поступать, они обязаны вести диалог, договариваться, тогда будет положительный результат», - сказал Клюев.

Он призвал Кличко и его политическую силу вернуться к консультациям для того, чтобы в переговорном процессе были представлены все парламентские оппозиционные политические силы, сказано в сообщении.