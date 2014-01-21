Лавров рассказал, в каком случае РФ поможет урегулировать кризис в Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр иностранных дел Сергей Лавров сказал на итоговой пресс-конференции в Москве.

"Обстоятельства (при которых РФ может стать посредником - УНИАН) могут быть только одни - если нас об этом попросят, но, насколько я понимаю, такая помощь не требуется, и сейчас есть прямые контакты между Президентом, правительством и оппозицией, сформирована какая-то структура, для того чтобы эти контакты осуществлялись, и уже состоялась первая встреча", - сказал Лавров.

Он подчеркнул, что РФ осуждает любое насилие. По словам министра, все должны понимать, что провокации недопустимы, которые можно увидеть на экранах телевизора.

"Когда в декабре на полицейских направили экскаватор. Как это можно соотнести со стремлением в Европу? А то, что сейчас происходит, – бейсбольными битами наотмашь", - сказал Лавров.

По его словам, провокаторы специально хотят вызвать реакцию со стороны правоохранительных органов.

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"В этом суть любой провокации, а если журналисты попали под горячую руку - еще лучше, все понимают, о чем идет речь, и здесь ни о каких продвижениях европейских ценностей говорить нельзя", - отметил министр иностранных дел РФ.

Лавров считает, что лидеры украинской оппозиции начинают это понимать и стараются дистанцироваться от провокаторов.

"Мы призываем всех к тому, чтобы решать вопросы в правовом поле и на основе диалога", - сказал Лавров.

Как сообщал УНИАН, 19 января в Киеве после Народного вече, участники которого осудили принятые Верховной Радой 16 января антидемократические законы, часть протестующих отправилась к зданию парламента. Однако путь им перекрыли правоохранители, после чего на улице Грушевского начались столкновения, которые продолжаются до сих пор.

Милиция открыла уголовное производство по ст. 294 Уголовного кодекса Украины – массовые беспорядки. Задержаны 22 лица.