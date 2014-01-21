Задержанных ночью «титушек» провели «шествием позора» у Майдана

Как сообщает «5 канал», ход сопровождалась вялыми возгласами «Простите» под принуждением активистов Евромайдана. Некоторых молодчиков вывели на сцену - и извинения раздавались с нее. С прессой общались они также неохотно. После хода «титушек» отпустили.

По информации телеканала, в целом ночью задержали около полусотни молодчиков, и большинству из них уже разрешили уйти.

Руководитель комендатуры самообороны Майдана Андрей Левус заявил: «С ними была проведена определенная воспитательная работа. И самооборона Майдана вывела их просто за периметр Майдана. И по пути они просили прощения у украинского народа. Ход символический, поскольку мы боялись заводить их на Майдан. Поскольку люди видят, что пропадают наши активисты. Что на нападения на наших активистов могут отреагировать более решительно. Поэтому мы повели их сюда».

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Напомним, по информации СМИ, под утро 21 января в центре Киева массово появились группы характерных молодчиков спортивной внешности, которых обычно называют «титушками». Около 4:30 сообщество «Автомайдан» сообщило в Twitter: «Кличко допросил «титушек», которые на него напали. Задачей было крушить машины, бить всех, кто попадется под руку, совершать погромы».

Сам Кличко написал: «Нельзя допустить беспорядков. Нужно нейтрализовать титушек. Это план власти для введения чрезвычайного положения».

Известный певец Святослав Вакарчук приблизительно в это же время, после 4:00, сообщил: «Выехали с друзьями в центр! Не дадим выродкам бить витрины, машины и людей! Это наш город!».

Несколько задержанных участников этих групп около 5 часов утра находились в Доме профсоюзов на Майдане Незалежности.

Как показывает Еспресо.tv, один из задержанных признался, что является несовершеннолетним, а за участие в ночных событиях ему пообещали 200 гривен. По его словам, родители не знают, где он сейчас в действительности находится. Он сам сказал ближайшим родственникам, что пошел к друзьям.