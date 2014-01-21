На Грушевского к "Беркуту" прибыло спецподразделение "Ягуар"

К баррикаде митингующих на Грушевского созывают больше спецподразделений

Как сообщили во время прямой трансляции Еспресо.TV с улицы Грушевского, среди правоохранителей был замечен также представителей спецподразделения «Ягуар».

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"Это можно увидеть судя по нашивкам бойцов", - сообщил журналист.

«Ягуар» - спецподразделение МВД, который базируется в Винницкой области.