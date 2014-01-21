На Грушевского к "Беркуту" прибыло спецподразделение "Ягуар"
11:26, 21 января 2014Политика
7 0
Кроме "Беркута" на Грушевского прибыл "Ягуар"
К "Беркуту" прибыло подкрепление / REUTERS
К баррикаде митингующих на Грушевского созывают больше спецподразделений
Как сообщили во время прямой трансляции Еспресо.TV с улицы Грушевского, среди правоохранителей был замечен также представителей спецподразделения «Ягуар».
Читайте такжеЛьвовские активисты вторые сутки блокируют выезд Беркута в Киев
"Это можно увидеть судя по нашивкам бойцов", - сообщил журналист.
«Ягуар» - спецподразделение МВД, который базируется в Винницкой области.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter