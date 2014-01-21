Мэр Сум призывает Президента отменить законы 16 января

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Сум заявил на специально созванной пресс-конференции 20 января.

По мнению Минаева, «только обнуление всех событий и заявлений спасет страну от гражданской войны».

«В событиях 19-20 января, которые произошли в Киеве на улице Грушевского, виновны как власть, так и оппозиция. Первая не прислушивалась к мнению народа, который требовал возобновления процесса евроинтеграции и наказания для тех, кто избивал людей на Майдане и Банковой. Вторая (оппозиция) – не смогла принять ни одного конструктивного решения, испугавшись ответственности и отдала всю инициативу улице. Она не приняла ни одного принципиального решения, не выиграла ни одного парламентского вопроса. Отсюда и радикальные действия на ул. Грушевского», – отметил городской председатель.

При этом он подчеркнул, что отстаивать свою позицию люди пошли по собственной инициативе, без помощи и содействия (финансирования) посторонних международных ведомств.

«Сегодня на ул. Грушевского находится украинский народ в лице радикальной настроенной молодежи, которая хочет жить в Европе и потеряла веру в оппозицию», – убежден Минаев.

Мэр подчеркнул, что стороны должны сесть за стол переговоров и найти выход из кризиса, а возглавить переговоры должен Президент Украины.

«Иначе страну ожидает гражданское противостояние, чем, не исключено, могут воспользоваться другие страны, которые не заинтересованы в самостоятельности украинского государства», – заявил Минаев.

По его мнению, принятые парламентом 16 января законы не являются чем-то крамольным, поскольку они в целом соответствуют общепринятым нормам, действующим в демократических странах. Но их реализация, возложенная на институты власти (органы милиции, прокуратуру, суды), к которым существует тотальное недоверие, несет угрозу.

«Нет в данных законах абсолютно здравого смысла. Нельзя сужать общепринятые нормы демократии – свобода слова, свобода мирных собраний, и тому подобное – таким способом: без обсуждения, без достижения национального согласия, без изменения системы уклада государства. За 40 минут нельзя изменять основополагающие нормы демократии», – подчеркнул Минаев.

По мнению городского председателя Сум, Президент должен отменить данные законы через Конституционный Суд, отозвав свою подпись, или иным способом.

При этом Минаев подчеркнул, что в борьбе за власть вопрос евровектора Украины отошел на второй план, а именно изменение внешнеполитического курса страны и привело ко всем этим событиям.

«Президент Украины должен надоумить правительство, чтобы то возобновило переговоры с ЕС и в конце концов подписать соглашение при любых условиях, или отправить Кабмин в отставку. Другого пути нет. Правда, не уверен, что теперь Европа нас захочет», - сказал мэр.

Подытоживая пресс-конференцию, Минаев привел цитату Джона Мильтона, которая, по его мнению, как нельзя лучше дает понять, чем рискует Украина в случае не достижения компромисса: «Нация, которая не может управлять собой, будет покорена другими правителями, которых она не выбирала, и будет служить им не добровольно, а против своей воли».