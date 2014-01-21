Обзор мировых СМИ: успехи провокаторов и невыстрелившая катапульта

Британское издание The Guardian описывает площадь перед стадионом Динамо (пересечение Грушевского и Парковой аллеи) как сцену разрушения, заваленную камнями и другими вещами, которые протестующие и правоохранители использовали как оружие.

Издание цитирует одного из членов подразделения самообороны на Майдане Независимости: "Сначала драться шли только провокаторы, но теперь с ними все. Уже слишком поздно отступать".

Российские "Вести" отметили несостоятельность протестующих в попытке преодолеть границы милицейского спецназа.

"К вечеру штурм превратился в осаду, нападавшие даже соорудили катапульту и установили ее в 40 метрах от баррикады, разделяющей милицию и протестующих... Но что-то не сложилось, и адская машина так и не выстрелила", - пишет российский сайт.

The Washington Post пишет, что часть оппозиционеров, которые были лидерами протеста на Майдане, выступают против насильственного поворота событий, управляемого националистическими группами.

"Однако другие демонстранты неохотно аплодировали эскалации конфликта, поскольку не видят других возможных шагов после проталкивания правительством скандальных законов 16 января", - пишет американское издание.