Милиция разрушила катапульту митингующих

Правоохранители в ходе контратаки и стычки на улице Грушевского в Киеве с демонстрантами, вооруженными щитами и палками, смогли сломать построенную из подручных материалов катапульту, сообщает РИА Новости.

Сначала сотрудники спецназа МВД "Беркут" небольшими группами подходили к линии обороны демонстрантов, стреляя в них свето-шумовыми гранатами и бросая камнями. При этом впереди групп милиции шли спецназовцы со щитами. Сделав вылазку, милиция отходила назад.

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После этого правоохранители начали наступление широким фронтом — вся колонна из военнослужащих внутренних войск и сотрудников "Беркута" двинулась в сторону линии защиты демонстрантов, бросая в них камни. В результате катапульта, которую незадолго до этого демонстранты подтащили поближе к "линии фронта", была разрушена. После этого правоохранители отступили.

В то же время демонстранты продолжают бросать в сторону милиции камни и бутылки с зажигательной смесью, стреляют фейерверками. Обстановка остается напряженной.