СМИ: На Грушевского строят катапульту
16:29, 20 января 2014Политика
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Активисты намерены построить катапульту на улице Грушевского в Киеве
На Грушевского строят катапульту / Сегодня, А.Беловол
Об этом один из активистов, которые изучают чертежи катапульты и собирают ее составляющие, сообщил в комментарии Сегодня.ua.
"Это будет катапульта", - сказал высокий парень в темной куртке и маске.
После этого к нему и его товарищу подошли еще четверо активистов, которые принесли длинные - почти двухметровые - бруски. И, развернув план построения метательной машины, они стали обсуждать распечатанные образцы.
Ситуация на Грушевского остается напряженной. Милиция и протестующие используют друг против друга камни, коктейли Молотова и травматическое оружие.
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