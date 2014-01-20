СМИ: На Грушевского строят катапульту

Об этом один из активистов, которые изучают чертежи катапульты и собирают ее составляющие, сообщил в комментарии Сегодня.ua.

"Это будет катапульта", - сказал высокий парень в темной куртке и маске.

После этого к нему и его товарищу подошли еще четверо активистов, которые принесли длинные - почти двухметровые - бруски. И, развернув план построения метательной машины, они стали обсуждать распечатанные образцы.

Ситуация на Грушевского остается напряженной. Милиция и протестующие используют друг против друга камни, коктейли Молотова и травматическое оружие.