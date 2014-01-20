Милиция забрасывает митингующих камнями
16:03, 20 января 2014Политика
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Милиция активизировала свои действия, применяя против митингующих на улице Грушевских камни.
Правоохранители кидают камни в митингующих / Скриншот UKRSTREAM.tv
Как передает корреспондент УНИАН, несколько десятков спецназовцев активно забрасывают митингующих камнями. Милиция также продолжает использовать “коктейли Молотова”, в частности от этой смеси загорелась куртка одно из протестующих, однако ее сразу затушили.
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На данный момент спецназовцам удалось подойти непосредственно к самим баррикадам, с которых они продолжают забрасывать митингующих шумовыми и слезоточивыми гранатами, а также камнями.
Количество спецназовцев возле стадиона “Динамо” имени Лобановского увеличилось.
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