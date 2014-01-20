Милиция применила "коктейль Молотова"

Как передает корреспондент УНИАН, один из спецназовцев бросил зажженную бутылку, очевидно, с зажигательной смесью, в сторону митингующих.

По линии забора, отгораживающего стадион имени Лобановского от Мариинского парка, наблюдалась определенная активизация правоохранителей. В частности туда подошел отряд спецподразделения “Беркут”. После применения митингующими камней и “коктейлей Молотова” спецназовцы отошли на ранее занимаемые позиции.

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Также было зафиксировано применение водомета против митингующих рядом со стадионом.