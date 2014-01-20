Журналистов держат в «автозаке» на Грушевского - Радио “Свобода”

Об этом sms-сообщением проинформировал редакцию один из двух задержанных, который добавил, что при задержании они были избиты.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на радио “Свобода”, сегодня утром правоохранители задержали съемочную группу радио “Свобода”. Об этом сообщила жена одного из двух задержанных.

После 8:00 журналисты пошли снимать события на улице Грушевского. В течение нескольких минут во время паузы в столкновениях митингующих и милиции они подошли практически вплотную к рядам правоохранителей. Затем трансляция радио “Свобода” прервалась.

В отделе связей с общественностью столичного главка милиции УНИАН сообщили, что пока не владеют информацией о причинах задержания съемочной группы радио “Свобода” и обещали прояснить эту информацию.

Ранее стало известно, что от взрыва светошумовой гранаты прошлой ночью пострадал и журналист радио «Свобода». Он получил многочисленные ссадины и ушибы. Перед тем он успел снять, как сотрудник правоохранительных органов целится прямо в него.

Как сообщалось, 19 января в Киеве после Народного вече, участники которого осудили принятые Верховной Радой 16 января антидемократические законы, часть протестующих отправилась к зданию парламента. Однако путь им преградили правоохранители, после чего на улице Грушевского начались столкновения, которые продолжаются до сих пор.