Милиция открыла дело по фактам блокирования воинских частей и «Беркута» во Львове
Милиция открыла уголовное производство по фактам блокирования воинских частей и «Беркута» во Львове.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины во Львовской области.
В частности, как говорится в сообщении, во Львове неизвестные лица своими автомобилями заблокировали выезды с территорий двух воинских части и батальона спецназначения «Беркут». Львовская милиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 279 УК Украины – «Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия».
Максимальное наказание по санкции этой статьи - ограничение свободы сроком до трех лет.
Как сообщал УНИАН, во Львове активисты заблокировали базы спецподразделения «Беркут» и базы Внутренних войск МВД с целью препятствования выезду правоохранителей в Киев.
В частности, базу «Беркута» на улице Рубчака блокируют около 20 автомобилей и нескольких десятков протестующих. Возле базы Внутренних войск на улице Стрыйской дежурят около 15 автомобилей и почти 40 человек.
Всю ночь львовяне приносили участникам акции, учитывая сильное похолодание, горячий чай и кофе.