Активисты переворачивают припаркованные возле стадиона "Динамо" автомобили

19:51, 19 января 2014
Политика
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Участники столкновений в Киеве начали переворачивать припаркованные возле стадиона "Динамо" частные автомобили.

Активисты переворачивают припаркованные возле стадиона

В Киеве участники столкновений начали переворачивать частные автомобили, припаркованные возле стадиона " Динамо " на улице Грушевского.Как передает корреспондент УНИАН, возле центрального входа на стадион припаркована до пяти частных легковушек. 

Как сообщал УНИАН, столкновения между протестующими и правоохранителями в центре Киева на улице Грушевского не утихают уже несколько часов.

Они начались после того, как радикально настроенные митингующие решили прорваться через кордон милиции. В Киеве в течение более месяца ограничен доступ граждан в правительственный квартал. В частности, перекрыта грузовиками и автобусами улица Грушевского и улица Институтская.

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