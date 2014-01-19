Активисты переворачивают припаркованные возле стадиона "Динамо" автомобили

В Киеве участники столкновений начали переворачивать частные автомобили, припаркованные возле стадиона " Динамо " на улице Грушевского.Как передает корреспондент УНИАН, возле центрального входа на стадион припаркована до пяти частных легковушек.

Как сообщал УНИАН, столкновения между протестующими и правоохранителями в центре Киева на улице Грушевского не утихают уже несколько часов.

Они начались после того, как радикально настроенные митингующие решили прорваться через кордон милиции. В Киеве в течение более месяца ограничен доступ граждан в правительственный квартал. В частности, перекрыта грузовиками и автобусами улица Грушевского и улица Институтская.