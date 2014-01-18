Заочное производство нельзя применять по делу Тимошенко - защитники

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера вечером на брифинге перед ЦКБ «Укрзалізниці» сказал защитник Тимошенко Александр Плахотнюк, говоря о принятом парламентом законопроекте №725-VІІ «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно заочного уголовного производства».

«Ожидать можно всего что угодно, но, насколько мне известно, принимали изменения в новый Уголовный процессуальный кодекс Украины. В Харькове дело слушается по старому Уголовно-процессуальному кодексу Украины (дело относительно ЕЭСУ – УНИАН), поэтому применение принятых норм, оно формально невозможно, но ожидать можно все что угодно», - сказал Плахотнюк.

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В свою очередь защитник Сергей Сас заметил, что заочное уголовное производство невозможно по делу ЕЭСУ, однако оно возможно по семи другим уголовным производствам, открытым в отношении Тимошенко.

«Что касается этого дела (дело ЕЭСУ – УНИАН) – безусловно, нет... Но относительно семи, как минимум известных нам, других дел, положение данного закона использованы могут быть», - добавил Сас.

Как сообщал УНИАН, 16 января парламент принял закон №725-VІІ «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно заочного уголовного производства», который позволяет слушание уголовного дела без подсудимого только при наличии его защитников.

На 24 января назначено очередное судебное заседание Киевского районного суда Харькова по делу ЕЭСУ. Суд не может начать слушания дела ЕЭСУ в отсутствие Тимошенко, которая находится в стационаре больницы уже больше года.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила против экс-премьер-министра Тимошенко уголовное дело. Согласно информации пресс-центра СБУ, Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму свыше 4,7 млн. грн, разворовывании и покушении на разворовывание бюджетных средств путем незаконного возмещения свыше 25 млн. грн налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом разворовывания бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.