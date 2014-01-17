Тимошенко для облегчения режима содержания готова выписаться из больницы – Кожемякин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед медучреждением после проведения заседания Наблюдательной комиссии ГПтСУ, которая отказала Тимошенко в облегчении режима содержания, сказал журналистам защитник экс - премьера Андрей Кожемякин.

По его словам, главным основанием отказа удовлетворения заявления Тимошенко было то, что она находится на медицинской реабилитации.«Одно из главных оснований , которое комиссия объявила, отказывая в заявлении, что она находится на медицинской реабилитации. Юлия Владимировна согласилась даже на то, что написала заявление сегодня и руководству колонии, и главному врачу Центральной клинической больницы о том, что она требует ее выписать несмотря на то, что она нуждается в операции и ей трудно передвигаться. Все равно, чтобы был глоток свободы, как она говорит, чтобы было ослабление режима пребывания», - сказал Кожемякин.

Он добавил, что, по словам руководства колонии, заявление о выписке будет рассмотрено.

В свою очередь защитник Тимошенко Александр Плахотнюк подчеркнул, что основания для отказа в удовлетворении заявления об облегчении режима незаконные, потому что Тимошенко не подпадает ни под один из 6 пунктов закона, которым может мотивироваться отказ.

Плахотнюк отметил , что решение Наблюдательной комиссии будет обжаловано через суд.

Защитник Тимошенко Сергей Сас сообщил, что руководитель комиссии, начальник Качановской исправительной колонии Игорь Колпащиков пришел на заседание с готовым решением и в конце концов объявил его без поправок, которые высказала Тимошенко и защитники.

«Абсолютно незаконное решение принято», - подчеркнул Сас.

Он выразил убеждение, что решение является заангажированным.