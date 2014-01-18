В "Беркуте" уверяют, что не били Луценко, а он сам упал

В этом убеждает заместитель начальника киевского "Беркута" Николай Тягнырядно. По его словам, Луценко упал за 5 метров от милиционеров. Поэтому вероятно, что его толкнули участники протеста, или же он получил удар камнем, сообщает ТСН.

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"Если внимательно смотреть видео, я несколько раз пересматривал, в какой-то момент видно, что Луценко бросался на "Беркут". Затем своим примером призвал других это делать. Он требовал вести себя максимально агрессивно. Конечно, в такой суматохе кто мог его разглядеть?", - предполагает Тягнирядно.

"Тот удар, который видно на видео, не мог нанести ему таких повреждений. Это не реально. Скорее всего, это не удар, а толчок. Я вам так скажу: если бы боец ударил его кулаком, Луценко не устоял бы", - заверил зам начальника "Беркута".