Пресс-секретарь Януковича подала в отставку - СМИ

21:21, 17 января 2014
Политика
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Пресс-секретарь Президента Украины Виктора Януковича Дарья Чепак подала в отставку.

Чепак

Об этом сообщает УНН, ссылаясь на свои источники в Администрации Президента. 

В сообщении отмечается, что в отставку также подал директор Национального института стратегических исследований (НИСИ ) Андрей Ермолаев.

Напомним, сегодня Президент Виктор Янукович уволил Сергея Левочкина с должности главы Администрации Президента и генерал-полковника Геннадия Воробьева с должности командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

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