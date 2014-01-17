Пресс-секретарь Януковича подала в отставку - СМИ

Об этом сообщает УНН, ссылаясь на свои источники в Администрации Президента.

В сообщении отмечается, что в отставку также подал директор Национального института стратегических исследований (НИСИ ) Андрей Ермолаев.

Напомним, сегодня Президент Виктор Янукович уволил Сергея Левочкина с должности главы Администрации Президента и генерал-полковника Геннадия Воробьева с должности командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.