Пресс-секретарь Януковича подала в отставку - СМИ
21:21, 17 января 2014Политика
8276 0
Пресс-секретарь Президента Украины Виктора Януковича Дарья Чепак подала в отставку.
Пресс-секретарь Януковича подала в отставку
Об этом сообщает УНН, ссылаясь на свои источники в Администрации Президента.
В сообщении отмечается, что в отставку также подал директор Национального института стратегических исследований (НИСИ ) Андрей Ермолаев.
Напомним, сегодня Президент Виктор Янукович уволил Сергея Левочкина с должности главы Администрации Президента и генерал-полковника Геннадия Воробьева с должности командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter