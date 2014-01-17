Президент уволил Левочкина

20:25, 17 января 2014
Политика
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Президент Украины Виктор Янукович своим указом (№ 10/2014 от 17 января 2014) освободил Сергея Левочкина с должности главы Администрации Президента.

Сергей Левочкин уволен

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

«Освободить Левочкина Сергея Владимировича с должности главы Администрации Президента Украины», - сказано в указе.

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