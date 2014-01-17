Президент уволил Левочкина
20:25, 17 января 2014Политика
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Президент Украины Виктор Янукович своим указом (№ 10/2014 от 17 января 2014) освободил Сергея Левочкина с должности главы Администрации Президента.
Сергей Левочкин уволен
Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
«Освободить Левочкина Сергея Владимировича с должности главы Администрации Президента Украины», - сказано в указе.
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