Президент уволил Левочкина

Президент Украины Виктор Янукович своим указом (№ 10/2014 от 17 января 2014) освободил Сергея Левочкина с должности главы Администрации Президента.

Об этом сообщает официальный сайт главы государства. «Освободить Левочкина Сергея Владимировича с должности главы Администрации Президента Украины», - сказано в указе. Читайте также: Янукович подписал скандальные "законы 16 января"

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