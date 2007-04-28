171 народный депутат подписал заявления о сложении полномочий

171 народный депутат написал заявления о выходе из фракции и сложении депутатских полномочий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на митинге на Европейской площади Украины.

Он отмечает, что в Украине существует парламентский кризис.

По словам В.ЮЩЕНКО, свидетельством этого является то, что на протяжении этих трех месяцев в работе Верховной Рады Украины не принимает участие почти половина депутатского корпуса, которая представляет почти половину избирателей Украины.

“Когда 171 народный депутат собственноручно в письменном виде подписывает заявление о выходе из фракции и сложении полномочий народного депутата, скажите, пожалуйста, чей это кризис? Это - кризис украинского парламента”, - сказал В.ЮЩЕНКО

Он отметил, что подтверждением наличия парламентского кризиса является и то, что решения парламента принимаются “неконституционно сформированным большинством в парламенте”.