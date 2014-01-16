Янукович подписал 5 принятых Радой законов - СМИ

Об этом ZN.UA сообщил источник в патронатной службе президента.

Речь идет о законе "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и процессуальных законов относительно дополнительных мер защиты безопасности граждан" (авторы - регионалы Владимир Олийнык и Вадим Колесниченко).

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Кроме того, по информации подписан закон об изменениях в регламент Верховной Рады (относительно упрощения процедуры снятия неприкосновенности с депутатов) и закон "Об ответственности за административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме"

Также, по информации источника, подписан закон относительно ответственности за совершение административных правонарушений во время проведения футбольных матчей и закон о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно заочного уголовного производства.

Вместе с тем, как сообщил ZN.UA высокопоставленный источник в Партии регионов, "95% депутатов из фракции сами не знали, за что они голосуют".

Тому же небольшому количеству членов фракции, которые спрашивали председателя Рады Владимира Рыбака о целесообразности их голосования, спикер ответил, что на принятии этих законов настаивал президент при личной встрече.

В четверг большинство в Верховной Раде приняло ряд законов без обсуждения и без участия депутатов от оппозиции, голосами членов фракций Партии регионов, КПУ, а также некоторых внефракционных.

За часть этих законов голосовали сразу за основу и в целом, и без электронной системы - поднятием рук.

Оппозиция уже назвала голосование в Раде "государственным переворотом".