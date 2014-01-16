"Батькивщина" называет события в ВР государственным переворотом

Сегодняшние события в Верховной Раде являются государственным переворотом и войдут в историю как черный четверг для Украины.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении фракции "Батькивщина".

«Правящая верхушка через подконтрольных себе безвольных, бездумных и беспринципных депутатов от Партии регионов за считанные минуты превратила Украину из государства, которое стояло на пороге европейского содружества, в новую Северную Корею - страну, в которой будет править диктатура в самом худшем проявлении. Это не просто война против собственного народа - ее Янукович объявил уже давно, как только пришел к власти. Это наглая преступная агрессия против парламентаризма, демократии и всего, что дорого каждому украинцу с каплей разума и патриотизма», - говорится в заявлении.

«Циничный способ, которым «регионалы» фальсифицировали диктаторские законы, подтверждает только одно. Это демонстративный переход к диктаторскому режиму, где не существует права собираться, мыслить, жить, где не существует закона, гражданских прав и судопроизводства. Это не ситуативное пренебрежение законами, Конституцией, здравым смыслом. Это государственный переворот, за совершение которого должны быть наказаны и его организаторы, и непосредственные исполнители», - говорится в заявлении.

"Батькивщина" настаивает на том, что все законы, за которые «регионалы» сегодня поднимали руки, а их никто и не собирался считать, должны быть аннулированы как непринятые.

«Верховная Рада должна вернуться в конституционное поле, а в отношении председательствующего на этом шабаше Калетника и председателя счетной комиссии Олейника, которые непосредственно причастны к фальсификациям, должны быть открыты уголовные дела. Если этого не произойдет, это будет означать, что в Украине больше не будет действовать Конституция, парламент и законодательство, а судебные решения не будут подлежать исполнению», - заявили во фракции “Батькивщина”.

Как сообщал УНИАН, оппозиционные депутаты с 14 января блокируют работу ВР.

Сегодня, несмотря на блокирование, народные депутаты из провластных фракций поднятием рук без обсуждения приняли ряд законов.

Голоса «за» оглашал председатель Счетной комиссии, депутат от Партии регионов Владимир Олейник. Он буквально через несколько секунд после голосования называл количество парламентариев, которые якобы проголосовали за закон.

Позже лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил, что все депутаты, которые голосовали поднятием рук, подтвердят свои голоса персональными подписями.

Он подчеркнул, что подтверждение подписями будет сделано для того, чтобы не возникало никаких вопросов о недостаточном количестве голосов для принятия решений.