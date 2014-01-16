«Репортеры без границ» призывают Януковича не подписывать закон «Колесниченко - Олейника»

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

В документе отмечается, что «Репортеры без границ» поражены поспешностью принятия в украинском парламенте сегодня закона «О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и процессуальных законов о дополнительных мерах защиты безопасности граждан» (авторами которого являются народные депутаты от Партии регионов Владимир Олейник и Вадим Колесниченко), который копирует некоторые из самых репрессивных положений российского законодательства.

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"Мы призываем Президента Виктора Януковича не подписывать этот закон, который будет решительным шагом назад от демократии", - заявляют в «Репортерах без границ».

Международная правозащитная организация отмечает, что закон разработан с целью остановить акции протеста граждан против политики властей, которые начались в начале декабря, «усиливает ограничения права на свободу информации и других основных свобод».

«Репортеры без границ» считают, что принятие закона в парламенте в нарушение процедуры голосования «усиливает впечатление, что он является значительным наступлением на гражданское общество».

Как сообщал УНИАН, также этим законом, в частности, вводится наказание в виде штрафов и исправительных работ за клевету в средствах массовой информации и в Интернете, ответственность за экстремизм с возможностью лишения свободы на срок до 3 лет, ответственность за блокирование зданий или сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, с возможностью лишения свободы до 5 лет, усиливается ответственность за нарушения при проведении митингов и устанавливается возможность лишения свободы до 10 лет за организацию массовых беспорядков.

Закон уже направлен на подпись Президенту.