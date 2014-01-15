Поплавский и другие переизбраные приняли присягу депутата

Как передает корреспондент УНИАН, Леонид Даценко и Михаил Поплавский зачитали присягу народного депутата с трибуны Верховной Рады.

Виктор Пилипишин, Николай Круглов и Руслан Бадаев принимали присягу из сессионного зала, из того сектора, где обычно размещаются судьи.

При этом депутаты от оппозиции, которые блокируют трибуну и президиум ВР, предлагали новоизбранным коллегам проходить к трибуне. Этим приглашением воспользовались лишь Даценко и Поплавский.

По теме: Поплавский официально стал народным депутатом

Во время принятия присяги Пилипишиным народные депутаты от ВО “Свобода” засевали его гречкой, намекая на то, что его победа была купленной (конкурентом Пилипишина на выборах был кандидат от ВО «Свобода» Юрий Левченко - УНИАН).

Рыбак вел пленарное заседание из сессионного зала парламента. После церемонии принесения присяги он объявил перерыв в работе парламента на 30 минут для продолжения консультаций с лидерами фракций.

Как сообщал УНИАН, довыборы в Верховную Раду в пяти одномандатных избирательных округах прошли 15 декабря 2013 года.

В округе № 94 (Обуховский и Васильковский районы, Киевская область) с 58,25% голосов победил самовыдвиженец, член Партии регионов Руслан Бадаев.

В округе № 132 (Первомайск, Николаевская область) с 47,85% голосов победил самовыдвиженец, член Партии регионов Николай Круглов.

В округе № 194 (Черкасская область) с 53,54% голосов победил самовыдвиженец, беспартийный Михаил Поплавский.

В округе № 197 (Черкасская область) с 63,51% голосов победил единый кандидат от оппозиции Леонид Даценко (ВО «Батькивщина»).

В округе № 223 (Шевченковский район Киева) победителем стал самовыдвиженец Виктор Пилипишин, набрав 44,89% голосов избирателей.

9 января ЦИК зарегистрировал Даценко и Пилипишина народными депутатами, а 13 января – Бадаева, Круглова и Поплавского.