Поплавский официально стал народным депутатом

Как передает корреспондент УНИАН, ЦИК зарегистрировала самовыдвиженца, беспартийного Михаила Поплавского, избранного в 194-ом округе. За соответствующее постановление проголосовали 11 членов ЦИК, а Усенко-Черная воздержалась.

Также ЦИК зарегистрировала самовыдвиженца, члена ПР Николая Круглова, избранного в 132-ом округе. За соответствующее постановление проголосовали 12 членов ЦИК.

Кроме того, сегодня был зарегистрирован самовыдвиженец, член Партии регионов, избранный в округе №94, Руслан Бадаев.

За соответствующее постановление проголосовали 10 членов ЦИК и 2 воздержались, в частности заместитель председателя ЦИК Жанна Усенко-Черная. Она отметила, что протокол ОИК был подписан ею с отдельным мнением, поскольку результаты волеизъявления граждан в 94-ом округе у нее вызвали сомнения.

Таким образом ЦИК зарегистрировала всех пять народных депутатов Украины, избранных на повторных выборах 15 декабря в одномандатных избирательных округах №№ 94, 132, 194, 197 и 223.

Как сообщал УНИАН, довыборы в Верховную Раду в пяти одномандатных избирательных округах прошли 15 декабря 2013 года.

В округе №94 (Обуховский и Васильковский районы, Киевская область) с 58,25% голосов победил самовыдвиженец Бадаев. В округе №132 (Первомайск, Николаевская область) с 47,85% голосов победил самовыдвиженец Круглов. В округе №194 (Черкасская область) с 53,54% голосов победил самовыдвиженец Поплавский.

В округе №197 (Черкасская область) с 63,51% голосов победил единый кандидат от оппозиции Леонид Даценко (ВО "Батькивщина»).

В одномандатном избирательном округе №223 (Шевченковский район Киева) победителем стал самовыдвиженец Виктор Пилипишин, набрав 44,89% голосов избирателей.

9 января ЦИК зарегистрировала Даценко и Пилипишина народными депутатами.