Поплавский официально стал народным депутатом
Центральная избирательная комиссия на сегодняшнем заседании зарегистрировала троих народных депутатов Украины, избранных на повторных выборах 15 декабря 2013 года.
Как передает корреспондент УНИАН, ЦИК зарегистрировала самовыдвиженца, беспартийного Михаила Поплавского, избранного в 194-ом округе. За соответствующее постановление проголосовали 11 членов ЦИК, а Усенко-Черная воздержалась.
Также ЦИК зарегистрировала самовыдвиженца, члена ПР Николая Круглова, избранного в 132-ом округе. За соответствующее постановление проголосовали 12 членов ЦИК.
Кроме того, сегодня был зарегистрирован самовыдвиженец, член Партии регионов, избранный в округе №94, Руслан Бадаев.
За соответствующее постановление проголосовали 10 членов ЦИК и 2 воздержались, в частности заместитель председателя ЦИК Жанна Усенко-Черная. Она отметила, что протокол ОИК был подписан ею с отдельным мнением, поскольку результаты волеизъявления граждан в 94-ом округе у нее вызвали сомнения.
Таким образом ЦИК зарегистрировала всех пять народных депутатов Украины, избранных на повторных выборах 15 декабря в одномандатных избирательных округах №№ 94, 132, 194, 197 и 223.
Как сообщал УНИАН, довыборы в Верховную Раду в пяти одномандатных избирательных округах прошли 15 декабря 2013 года.
В округе №94 (Обуховский и Васильковский районы, Киевская область) с 58,25% голосов победил самовыдвиженец Бадаев. В округе №132 (Первомайск, Николаевская область) с 47,85% голосов победил самовыдвиженец Круглов. В округе №194 (Черкасская область) с 53,54% голосов победил самовыдвиженец Поплавский.
В округе №197 (Черкасская область) с 63,51% голосов победил единый кандидат от оппозиции Леонид Даценко (ВО "Батькивщина»).
В одномандатном избирательном округе №223 (Шевченковский район Киева) победителем стал самовыдвиженец Виктор Пилипишин, набрав 44,89% голосов избирателей.
9 января ЦИК зарегистрировала Даценко и Пилипишина народными депутатами.