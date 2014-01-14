Луценко стало лучше - жена

Об этом сообщила его жена Ирина в эфире Общественного телевидения, пишет Украинская правда.

"Угрозы такие, чтобы были некоординированные или непонятные реакции организма, отпали", - заявила она.

Кроме того, по словам Ирины Луценко, справка клиники "Соціовимір", якобы проводила анализ крови ее мужа на содержание алкоголя, сфальсифицирована.

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"Видно из всех моментов, это сфальсифицированая справка. Никто к нему не заходил. Никакого визуального осмотра не было. А на следующий день уже появилась информация, что якобы было обнаружено в крови, я могу ошибаться в цифре, 0,57 промилле, равной неполном бокала вина или стакана пива", - заявила она.

"Луценко не употреблял спиртного"​​, - еще раз подчеркнула Ирина Луценко, снова уточнив, что единственное спиртное, которое употреблялось - настойка для лечения горла.