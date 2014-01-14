ВР продолжит свою работу завтра

Киев. 14 января. УНИАН. Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак объявил, что парламент продолжит работу завтра в 10.00.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал из президиума ВР, куда его пропустили народные депутаты от оппозиции, блокирующие президиум.

“Переговоры между руководителями фракций продолжаются. Рассматриваются возникшие сегодня вопросы и пути их решения”, - сказал Рыбак.

Он добавил, что в связи с этим ВР продолжит работу завтра в 10.00. При этом спикер не закрыл сегодняшнее утреннее заседание парламента.

Как сообщал УНИАН, депутаты от оппозиции заблокировали президиум и трибуну за полчаса до начала первого в этом году пленарного заседания Верховной Рады.

Оппозиционеры требуют отставки правительства и рассмотрения внесенных ими законопроектов.