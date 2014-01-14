Рыбак открыл заседание Рады и объявил перерыв до 16.00

Сразу после открытия утреннего заседания ВР председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак объявил перерыв в работе парламента до 16 часов.

Как передает корреспондент УНИАН, при заблокированной трибуне и президиуме парламента, представители оппозиции пропустили Рыбака к его рабочему месту в президиуме и он объявил об открытии утреннего заседания парламента.

В сессионном зале зарегистрировалось 269 народных депутатов Украины.

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Рыбак сообщил: “Сейчас в кабинете председателя Верховной Рады Украины идут переговоры, идут консультации руководителей всех фракций”

По его словам, в связи с чем объявляется перерыв до 16 часов.