Рыбак открыл заседание Рады и объявил перерыв до 16.00
10:30, 14 января 2014Политика
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Сразу после открытия утреннего заседания Верховной Рады объявлен перерыв
В Верховной Раде объявили перерыв
Сразу после открытия утреннего заседания ВР председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак объявил перерыв в работе парламента до 16 часов.
Как передает корреспондент УНИАН, при заблокированной трибуне и президиуме парламента, представители оппозиции пропустили Рыбака к его рабочему месту в президиуме и он объявил об открытии утреннего заседания парламента.
В сессионном зале зарегистрировалось 269 народных депутатов Украины.
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Рыбак сообщил: “Сейчас в кабинете председателя Верховной Рады Украины идут переговоры, идут консультации руководителей всех фракций”
По его словам, в связи с чем объявляется перерыв до 16 часов.
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