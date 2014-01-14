ВО "Майдан" утвердил обращение о санкциях в Сенат США

Бывший министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк повезет в Вашингтон текст обращения, в котором также содержится список чиновников для санкций, сообщил нардеп от "Батьківщини" Арсен Аваков на своей странице в Facebook .

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"Только что Совет народного объединения "Майдан", на выполнение решение вчерашнего Виче принял решение и утвердил текст обращения в Сенат США на заседание комитета по международным делам 15 января. Борис Тарасюк повезет в Вашингтон текст обращения, имена чиновников на санкции. Полный текст будет обнародован официально. Я сейчас лишь отмечу, что в списке на санкции помимо киевских чиновников включены Кернес и Добкин", - написал Аваков.

Напомним, слушания по Украине в Сенате США назначено на 15 января. Инициировал слушания председатель комитета по иностранным делам Сената Роберт Менендес.

Представители украинской диаспоры встречались с влиятельным сенатором-демократом Робертом Менендес. В ходе встречи представители диаспоры настаивали на том, чтобы правительство США занял сильную позицию относительно давления Москвы на Украину, который Президент Украины вынужден был отказаться от подписания соглашения об ассоциации с ЕС. 7 января Сенатом была принята резолюция по Украине.