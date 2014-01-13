Президент считает необходимым предоставить право верующим молиться там, где они пожелают

Как сообщает пресс-служба Президента Украины Виктора Януковича, по мнению Главы государства, законодательство должно обеспечить такую возможность для всех мирян независимо от их вероисповедания. «Надо смягчить законодательство и обеспечить верующим возможность молиться там, где они пожелают», - отметил Янукович.

Президент подчеркнул, что относится с одинаковым уважением ко всем конфессиям.

На сегодня действующим законодательством предусмотрена необходимость официального разрешения на богослужения, если оно происходит не в специально определенном для этого месте.

Как сообщал УНИАН, министерство культуры предупредило Украинскую греко-католическую церковь о возможном прекращении деятельности ее религиозных организаций из-за присутствия на Майдане.

Об этом на пресс-конференции сообщил глава УГКЦ Святослав Шевчук.

Он отметил, что впервые во времена независимости Украины прозвучала угроза прекращения деятельности религиозных организаций УКГЦ, и предупреждение министерство изложило в письме от 3 января, подписанном первым заместителем министра Тимофеем Коханом.

По словам главы УГКЦ, причиной такой реакции органа государственной власти названа религиозная деятельность, которую якобы в нарушение требований законодательства Украины о свободе совести и религиозных организациях осуществляют представители, в частности УКГЦ на Майдане Незалежности на протяжении декабря 2013 года и с начала этого года.

В письме Министерства культуры, копии которого раздали журналистам на пресс-конференции, отмечается, что в соответствии с требованиями ст. 21 Закона “О свободе совести и религиозных организациях”, богослужения, религиозные обряды, церемонии и процессии без соответствующих разрешений могут проводиться лишь в культовых зданиях и на прилегающей территории, в местах паломничества, квартирах и домах граждан, на кладбищах.

В других случаях, говорится в письме, публичные богослужения и обряды проводятся каждый раз с разрешения соответствующей горгосадминистрации.

“Несоблюдение приведенных предписаний, согласно положению ст. 16 Закона “О свободе совести и религиозных организациях”, может служить основанием для постановки перед судом вопроса о прекращении деятельности соответствующих религиозных организаций”, - говорится в письме.

Как сказал предстоятель УГКЦ, церковь не является участником политических процессов, но она не может стоять в стороне, когда ее верующие просят о духовной опеке. “Существование молитвенной палатки на Майдане не может быть основанием для какого-то обвинения в нарушении закона нашей церковью... Молитва не есть вне закона”, - заявил он и добавил, что письмо Министерства культуры является беспрецедентным в истории Украины.

Он также отметил, что УГКЦ уже направила официальный ответ Министерству культуры, и церковь заинтересована в конструктивном диалоге с органами государственной власти.