Прокуратура обжалует приговор «васильковским террористам», потому что считает его «слишком мягким»

Об этом заявил государственный обвинитель по указанному уголовному делу Константин Кулаковский, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

«События, о которых идет речь - это терроризм в классическом его виде. Доказательствами вины осужденных являются изъятые у последних незаконно приобретенные оружие, боеприпасы, психотропные вещества и взрывное устройство», - считает прокурор.

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Кулаковский сообщил также о том, что «все доказательства были получены исключительно законным путем и они нашли свое подтверждение в ходе судебного разбирательства». «Поэтому гособвинения считает вынесенный судом приговор по этому делу слишком мягким. Позиция прокуратуры заключалась в назначении меры наказания в виде лишения свободы до 9 лет», - сказал Кулаковский и добавил: «Приговор, который вынес суд, будет мною обжалован в апелляционной инстанции».

Как сообщал УНИАН, 10 января Киево-Святошинский райсуд вынес приговор фигурантам “васильковского дела” - по 6 лет заключения.

22 августа 2011 года в Василькове Киевской области работники СБУ изъяли якобы взрывное устройство. СБУ задержала двух депутатов Васильковского городского совета Игоря Мосийчука и Сергея Бевза и помощника депутата Владимира Шпару, которых обвинили в подготовке теракта, а именно – подрыве памятника Ленину в Борисполе. Сам памятник на тот момент уже был демонтирован по решению Бориспольского городского совета.

С конца 2011 года дело рассматривал Киево-Святошинский райсуд.