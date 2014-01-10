Судья огласил приговор "васильковским террористам"

Всем фигурантам “васильковского дела” присудили по 6 лет заключения.

Как передает корреспондент УНИАН, после оглашения приговора в помещении Киево-Святошинского районного суда началась потасовка между работниками милиции и активистами, которые пришли на судебное заседание.

Как сообщал УНИАН, 22 августа 2011 года в Василькове Киевской области работники СБУ изъяли якобы взрывное устройство. СБУ задержала двух депутатов Васильковского городского совета Игоря Мосийчука и Сергея Бевза и помощника депутата Владимира Шпару, которых обвинили в подготовке теракта, а именно – подрыве памятника Ленину в Борисполе. Сам памятник на тот момент уже был демонтирован по решению Бориспольского городского совета.

С конца 2011 года дело рассматривал Киево-Святошинский райсуд.