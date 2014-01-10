Снег и холод придут в Украину 13 января - синоптик
14:33, 10 января 2014Политика
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Значительное похолодание по всей территории Украины начнется с 13-14 января.
Зима наступит 13 января
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в пятницу сообщила журналистам главный метеоролог сайта Opogode.ua Наталья Диденко.
"13 января в Украину приходит зима со снегами и холодами", - сказала Диденко.
По ее словам, температура воздуха со следующей недели может упасть до 2-7 градусов мороза. Наиболее сильные холода ожидаются в Черниговской, Харьковской, Сумской областях - до минус 10-15 градусов.
Синоптик также сообщила, что в Карпатах выпадет достаточно снега для любителей зимних видов спорта.
При этом синоптик не дала прогноза на февраль и март.
Напомним, на территории Украины наблюдается аномально теплая зима с преобладанием плюсовых температур.
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