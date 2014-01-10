Снег и холод придут в Украину 13 января - синоптик

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в пятницу сообщила журналистам главный метеоролог сайта Opogode.ua Наталья Диденко.

"13 января в Украину приходит зима со снегами и холодами", - сказала Диденко.

По ее словам, температура воздуха со следующей недели может упасть до 2-7 градусов мороза. Наиболее сильные холода ожидаются в Черниговской, Харьковской, Сумской областях - до минус 10-15 градусов.

Синоптик также сообщила, что в Карпатах выпадет достаточно снега для любителей зимних видов спорта.

При этом синоптик не дала прогноза на февраль и март.

Напомним, на территории Украины наблюдается аномально теплая зима с преобладанием плюсовых температур.